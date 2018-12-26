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На Украине истекает срок военного положения
26 декабря 2018, 11:24 • 234 • Украина
Срок правового режима военного положения, введённого в десяти областях Украины, заканчивается в среду, 26 декабря.
Reuters
Его ввели на тридцать дней после инцидента в Керченском проливе.
По заявлению властей, основной целью военного положения, которое позволяет временно ограничить конституционные права и свободы, было усиление обороноспособности страны.
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал не продлевать режим, если не произойдёт «вторжения российских войск».
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что получила от Киева гарантии отмены военного положения.
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