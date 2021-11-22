На Украине испытали уникальную систему, делающую деньги из ничего • 336 • Аналитика © РИА Новости / Анжела Бабенко Уникальная страна должна быть уникальна во всем — Украина не перестает доказывать скептикам справедливость этого утверждения. Национальный банк Украины по итогам трех кварталов отрапортовал о бурном развитии банковской системы: рекордной ее прибыльности, росте кредитования и так далее. Между тем в реальности объемы банковского кредитования, измеряемые в гривне, в 2021 году остаются на уровне 2014-го (то есть на самом деле сократились в разы). А основную прибыль банковская система Украины получает не с кредитов бизнесу или домохозяйствам, а с вложений средств в государственные ценные бумаги. Причем зачастую не собственных средств, а полученных как рефинансирование от Национального банка (НБУ). То есть банки на Украине выполняют исключительно паразитарную функцию, помогая экономике загибаться. А местному Центральному банку и правительству это даже нравится. В отчете НБУ говорится о росте активов украинской банковской системы в 2021 году за счет "оживления кредитования корпораций и физических лиц". Правда, сторонний наблюдатель роста на 2,5%, наверное, и не заметил бы, как и роста рентабельности капитала до 32,1% по сравнению с 24,4% год назад. Ну и как же без рекордов: за девять месяцев прибыль банковского сектора выросла до рекордных за десять лет 51,4 миллиарда гривен (правда, десять лет назад гривны были совсем другими, равно как и темпы роста чистого процентного дохода банков). В общем, все абсолютно прекрасно, кроме разве что средней процентной ставки по кредитам для физических лиц, которая упорно не хочет опускаться ниже 30%, а спред между ставками по депозитам и кредитам для физических лиц не хочет сокращаться ниже 25% процентных пунктов. Но при этом ставка по кредитам для бизнеса снизилась до 9,6%. На самом же деле все обстоит чуть иначе. Объем банковских кредитов корпоративному сектору (без учета финансовых организаций) еще в переломном 2014 году составлял 779 миллиардов гривен. С тех пор он рос столь стремительными темпами, что к 1 октября нынешнего года сократился до 747 миллиардов гривен. С учетом же обвала гривны за эти годы объем кредитования реального сектора экономики рухнул в разы. Кстати, интересно, что в нацвалюте кредитование достигло пикового значения в начале 2019 года, когда объем кредитов составлял 860 миллиардов гривен. При Зеленском кредитование исключительно сокращается. Так что ставка-то по кредитам для бизнеса снизилась до 9,6%, вот только кредиты эти украинские банки не дают: рискованно да и невыгодно по сравнению с другими способами заработка. Объем банковских кредитов населению с 2014 года все же вырос. Правда, не в разы, как девальвировала гривна, но все же — с 211 миллиардов гривен до 240 миллиардов. Потребительские кредиты составляют львиную долю банковских кредитов физическим лицам — например, ипотека остается крайне слаборазвитой. Средняя номинальная ставка по потребительским кредитам составляет даже не 30%, а около 50%. При этом реальная (с учетом скрытых комиссий) достигает практически 100%. На таких условиях хоть как-то наращивать кредитование банки готовы. Но тут есть ряд ограничений. Во-первых, риски невозврата. Хотя как раз на Украине доля неработающих кредитов физических лиц существенно ниже, чем таковая для бизнеса. Во-вторых, довольно бедное население — слишком много кредитов ему не дашь. В-третьих, пользуясь выражением Великого комбинатора, украинцы "расползаются, как тараканы": база для кредитования ежегодно сокращается с отъездом за рубеж все новых и новых граждан. А вот вложения в ОВГЗ — это и выгодно, и без рисков, и зачастую без необходимости отвлекать средства банка. Вот и получается, что за девять месяцев процентные доходы украинских банков от операций с ценными бумагами достигли 41,8 миллиарда гривен. Тогда как процентные доходы от кредитования физических лиц составили 41,2 миллиарда гривен, а юридических лиц — 39,1 миллиарда гривен. При этом надо понимать, что в украинских условиях процентные доходы от операций с ценными бумагами почти на 99% связаны с государственными ценными бумагами — облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Таким образом, функцию кровеносной системы экономики, присущую нормальной банковской системе, украинские банки не выполняют. Объем кредитования реального сектора экономики в 747 миллиардов гривен равен 14,4% ВВП. Это многократно ниже, чем в развитых странах. Это примерно в 2,5 раза ниже, чем в России. Да что там: столь низким объемом кредитования реального сектора могут "похвастать" отнюдь не многие страны Африки. При этом украинские банки вложили в ОВГЗ 496 миллиардов гривен и еще 144 миллиарда — в депозитные сертификаты НБУ. С учетом же ОВГЗ, которые выкупил и сам НБУ, общая их сумма на балансе банковской системы составляет 953 миллиарда гривен, что значительно больше объема кредитования реального сектора. Теперь о том, как работает эта паразитарная система. Большую часть ОВГЗ банки выкупают не в счет каких-то своих средств или средств, привлеченных с рынка. Все проще. Они получают от НБУ рефинансирование по ключевой ставке: в начале года это было шесть процентов, теперь — 8,5%. А потом всю полученную сумму направляют на выкуп государственных облигаций, ставки по которым сейчас уже зачастую превышают 13% годовых. Разница в пять процентов идет в прибыль банка за здорово живешь. Доходит до смешного. Экс-президент Петр Порошенко владеет Международным инвестиционным банком (МИБ), который вообще практически не занимается ни кредитованием корпоративного сектора, ни кредитованием физических лиц. Зато исправно получает рефинансирование — возможно, глава НБУ считает, что Порошенко еще может вернуться на вершину власти. В течение только нынешнего года Международный инвестиционный банк получил от НБУ более 1,1 миллиарда гривен рефинансирования. При четырех-пяти процентах годовых чистой прибыли от описанной схемы МИБ на ровном месте получил 45-55 миллионов гривен. Зачем париться с каким-то кредитованием? Но самое примечательное, что "западные партнеры" (а точнее — кураторы) киевского режима вполне довольны таким положением дел. Они его называют "оздоровлением банковской системы". А тот факт, что такое "оздоровление" ведет к уничтожению экономики местных аборигенов, их не только не беспокоит, а явно устраивает. Потому что промышленности в колониях быть не должно — за исключением добычи необходимых метрополии полезных ископаемых и производства элементарных продуктов питания для тех же аборигенов. Но при этом указанные сектора должны контролироваться этими самыми "западными партнерами". Собственно, состояние банковского сектора очень четко указывает на вектор развития (или деградации) экономики страны. И за ним стоит наблюдать, чтобы не оказаться в ситуации Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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