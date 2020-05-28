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На Украине испытали систему «Кольчуга» после ремонта

28 мая 2020, 12:55  •  23 • Украина

Государственное предприятие Укроборонсервис презентовало комплекс радиотехнической разведки «Кольчуга-КЭ», который был восстановлен предприятием после длительного простоя. Об этом сообщает Укроборонпром в среду, 27 мая.

Директор Укроборонсервиса Владимир Воронин рассказал, что цель демонстрации комплекса «Кольчуга-КЭ» — подтверждение его готовности к выполнению боевых задач.

«Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины, предоставить гарантии его работоспособности и взять на себя обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию в случае, если наши военные решат приобрести этот комплекс. Также, в случае необходимости, мы готовы начать ремонт других комплексов РТР этого типа, которые уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины и предложить свой вариант модернизации», — отметил директор.

В Укроборонпроме напомнили, что станции радиотехнической разведки «Кольчуга» производились на ГАХК «Топаз» в Донецке. После начала вооруженных действий на Донбассе предприятие было эвакуировано в Запорожскую область. Концерн готов возобновить производство современных комплексов типа «Кольчуга» на мощностях своих предприятий.

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