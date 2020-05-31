Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
Графиня Толстая пожаловалась на Россию, выселяющую её из удобного особняка в Лон...
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
Главная / Украина

На Украине испытали ракеты, которыми грозились уничтожить Крымский мост

31 мая 2020, 06:55  •  54 • Украина
Киев, 31 мая. Украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» почти одновременно уничтожили две цели во время испытаний на полигоне Алибей в Одесской области, сообщил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
По словам Коростелева, боевые пуски ракет осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом в несколько секунд. Первая цель находилась на расстоянии 85 км, а вторая на 110 км от места пуска.
«Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — заявил Коростелев.
Напомним, что в июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ на эти слова секретаря СНБО, депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина перестанет существовать как государство, если попытается реализовать такой сценарий.
Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что ракета-носитель «Циклон-4», строительство которой продолжается уже 15 лет, никуда не полетит, передают «Известия». По словам Усова, на Украине нет космодрома, с которого ее можно будет запустить.
Автор: Иван Давыдов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
30 мая 2020, 14:55
Порошенко готовят наручники. Его ждут на допросы по 19 уголовным делам
29 мая 2020, 20:55
Украину назвали колонией США за покупку газа из Луизианы
29 мая 2020, 21:55
Турчинов: «никаких уступок для Кремля, Путин понимает только силу»
29 мая 2020, 19:55
«Полк Победы» на Украине попал под репрессии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
27 мая 2020, 03:55
Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факты
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
30 мая 2020, 04:55
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.