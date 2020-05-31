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На Украине испытали ракеты, которыми грозились уничтожить Крымский мост
31 мая 2020, 06:55 • 54 • Украина
Киев, 31 мая. Украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» почти одновременно уничтожили две цели во время испытаний на полигоне Алибей в Одесской области, сообщил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
По словам Коростелева, боевые пуски ракет осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом в несколько секунд. Первая цель находилась на расстоянии 85 км, а вторая на 110 км от места пуска.
Напомним, что в июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ на эти слова секретаря СНБО, депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина перестанет существовать как государство, если попытается реализовать такой сценарий.
Ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что ракета-носитель «Циклон-4», строительство которой продолжается уже 15 лет, никуда не полетит, передают «Известия». По словам Усова, на Украине нет космодрома, с которого ее можно будет запустить.
Автор: Иван Давыдов
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