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На Украине испытали новый миномётный комплекс

31 октября 2018, 16:10  •  102 • Украина
На Украине прошли испытания нового украинского 120-мм мобильного миномётного комплекса «Барс-8ММК».
 
© ukroboronprom.com.ua
 

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что за испытаниями наблюдал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Комплекс оснащён автоматизированной системой развёртывания и управления огнем.

«Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения — всего 1 минута», — сказал Турчинов. 

В конце сентября на Украине провели испытания нового оружия и техники, включая беспилотники, зенитную установку и многоцелевые вертолёты.

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