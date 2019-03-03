На Украине испытали новый бронеавтомобиль «Барс-8»

На Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля «Барс-8», сообщает правительственный портал в Facebook.

«Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «Барс-8» имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Планируется, что новый бронеавтомобиль будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов.

Также его собираются использовать для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

В конце февраля в стране прошли испытания бронеавтомобиля «Казак-2».