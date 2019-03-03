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На Украине испытали новый бронеавтомобиль «Барс-8»
03 марта 2019, 16:09 • 270 • Украина
На Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля «Барс-8», сообщает правительственный портал в Facebook.
@KabminUA Facebook
«Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «Барс-8» имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Планируется, что новый бронеавтомобиль будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов.
Также его собираются использовать для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.
В конце февраля в стране прошли испытания бронеавтомобиля «Казак-2».
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