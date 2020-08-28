На Украине испугались закрытия Белоруссией транзита через Литву

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что возможный запрет Белоруссией транзита в порты Литвы затронет и украинскую экономику. В то же время чиновники уверены, что это не заденет непосредственно транспортные потоки в стране."Украина может пострадать только в том случае, если белорусская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", – сказали в ведомстве украинскому "Интерфаксу".Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко пообещал "поставить на место" Литву, отменив контракты на использование ее морских портов. По утверждению главы государства, эта статья формирует 30% доходов литовского бюджета.Сама Литва до этого запретила въезд Лукашенко, указав, что он не может считаться законно избранным президентом. В Сейме и правительстве рассматривается возможность введения санкций против Белоруссии.