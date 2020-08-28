Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику...
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - виде...
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифрова...
Главная / Украина

На Украине испугались закрытия Белоруссией транзита через Литву

28 августа 2020, 19:55  •  73 • Украина

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что возможный запрет Белоруссией транзита в порты Литвы затронет и украинскую экономику. В то же время чиновники уверены, что это не заденет непосредственно транспортные потоки в стране.

"Украина может пострадать только в том случае, если белорусская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", – сказали в ведомстве украинскому "Интерфаксу".

Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко пообещал "поставить на место" Литву, отменив контракты на использование ее морских портов. По утверждению главы государства, эта статья формирует 30% доходов литовского бюджета.

Сама Литва до этого запретила въезд Лукашенко, указав, что он не может считаться законно избранным президентом. В Сейме и правительстве рассматривается возможность введения санкций против Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
27 августа 2020, 17:20
Зеленский дал отмашку на агрессивные действия в Донбассе
28 августа 2020, 08:55
Гордон в ужасе от беспомощности СБУ перед ФСБ
27 августа 2020, 17:20
Знак свыше: Гигантский флаг Украины порвался через три дня
28 августа 2020, 12:35
На Украине объяснили отказ российских гимнасток от участия в ЧЕ-2020 «политическими мотивами»
28 августа 2020, 16:15
СБУ отменяет Конституцию: пророссийски настроенным гражданам запретят голосовать
28 августа 2020, 16:15
Билецкий призвал наградить медалями радикалов, расстрелявших автобус организации «Патриоты – за жизнь»
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2020, 00:40
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифровал пос...
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О нем...
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Укра...
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
28 августа 2020, 06:10
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О немецкой путанице рассказал Никулин
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
24 августа 2020, 11:25
Лукашенко вышел за оцепление и сорвал аплодисменты тремя словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.