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На Украине испугались закрытия Белоруссией транзита через Литву
28 августа 2020, 19:55 • 73 • Украина
Министерство инфраструктуры Украины заявило, что возможный запрет Белоруссией транзита в порты Литвы затронет и украинскую экономику. В то же время чиновники уверены, что это не заденет непосредственно транспортные потоки в стране.
"Украина может пострадать только в том случае, если белорусская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", – сказали в ведомстве украинскому "Интерфаксу".
Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко пообещал "поставить на место" Литву, отменив контракты на использование ее морских портов. По утверждению главы государства, эта статья формирует 30% доходов литовского бюджета.
Сама Литва до этого запретила въезд Лукашенко, указав, что он не может считаться законно избранным президентом. В Сейме и правительстве рассматривается возможность введения санкций против Белоруссии.
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