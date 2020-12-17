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На Украине испугались возвращения статуса русского языка в Молдавии: "Является очень опасным"

17 декабря 2020, 21:50  •  138 • Политика
СНБО Украины назвал опасным решение Молдавии о статусе русского языка. Киев испугался русского языка как языка межнационального общения.
На Украине почувствовали опасность из-за возвращения русскому языку его прав. Речь идёт о решении парламента Молдавии признать русский языком межнационального общения.
Вопрос о русском языке был поднят на онлайн-переговорах между руководителем Бюро национальной безопасности (БНБ) Республики Польши Павелом Солохом и секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексеем Даниловым. Обе страны уже давно проводят дискриминационную политику в отношении русского языка.
"Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", - заявил секретарь СНБО Украины.
При этом украинец так и не объяснил, что же такого опасного в том, что русский язык будет использоваться в Молдавии наравне с государственным. Видимо, это ставит под угрозу проведение русофобской политики.
Напомним, что в 2018 году в Молдавии русский язык был лишён своего статуса, несмотря на то что на нём говорит и пишет значительное число жителей страны. Предлогом для этого стало признание действовавшего закона о языке устаревшим. На днях парламент Молдавии вернул русскому языку его статус, восстановив историческую справедливость, несмотря на бойкот проевропейских партий.
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