На Украине испугались речи Путина на форуме в Давосе

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Слова президента восприняли как угрозу

Экс-руководитель МИД Незалежной Павел Климкин поделился своими переживаниями по поводу выступления российского лидера Владимира Путина на Давосском форуме. Речь нашего президента украинец посчитал "новым Мюнхеном" и начал бить тревогу.



По мнению Климкина, мировое сообщество не обратило должного внимания на слова Путина, а вот экс-глава украинского МИД сразу распознал угрозу. Мол, по фразам президента видно, что Россия собирается устроить торги с новой администрацией США и в этом деле готова использовать шантаж.

Украинец на своей странице "Фейсбук" призвал "друзей" Незалежной объединиться перед якобы страшным вызовом и показать Москве, на что способен объединенный Запад.

На форуме в Давосе российский главнокомандующий указал на глобальную перестройку мира и предупредил международное сообщество о риске конца цивилизации.

Напомним, во время Мюнхенской речи 2007 года Владимир Путин заявил об угрозе однополярного мира и выступил против такой модели. Тогда его слова вызвали широкий резонанс. Многие политологи считают это выступление поворотным в политике президента.

К слову, Климкин постоянно пытается задеть Кремль. Недавно он раскритиковал западные СМИ за "российский Крым".