На Украине испугались мести России за закрытие телеканалов

Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Киев уже готовится к возможному ответу Москвы

Россия непременно ответит Украине за закрытие оппозиционных телеканалов, и реакция будет суровой. Так считают в Незалежной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страну ждать мести.

Министр заявил, что сейчас у Москвы есть более важные дела, несмотря на это Россия не оставит действия Зеленского без внимания, передает его слова "Страна.ua" со ссылкой на интервью изданию "Радио Свобода" (признано иноагентом в России).

Кулеба добавил, что Киев должен хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. По его мнению, Россия уже сделала самую плохую вещь для Украины, то есть, сказал министр, "оккупировала территории". Однако украинцы должны быть готовы к постоянной борьбе, понимая, что ответ от России обязательно прилетит, отметил Кулеба.

При этом министр иностранных дел Украины признался, что понятия не имеет, когда и как Россия отомстит. Но Киев все равно уже начал готовиться к тому, чтобы отразить возможные меры.

В начале февраля на Украине прекратили вещание три телеканала "112 Украина", NewsOne и ZiK указом президента Владимира Зеленского. Депутат Верховной рады Тарас Козак, которому принадлежат каналы, заявил, что лидер пошел на такой шаг, потому что СМИ мешали ему врать. Теперь эксперты полагают, что Зеленский может лишиться власти. В России сочли, что он проявил слабость.