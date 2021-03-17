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На Украине испугались личной встречи Зеленского с Путиным

17 марта 2021, 17:40  •  35 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Способность главы Незалежной вести переговоры подвергли сомнению
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о встрече с лидером России Владимиром Путиным, чтобы лично обсудить урегулирование в Донбассе, является крайне рискованной. Так считают украинские аналитики. Они полагают, что вне "нормандской четверки" глава Незалежной провалит переговоры.
"Разбрасываться заявлениями о возможной прямой встрече с Путиным явно является ошибкой. Россия может воспользоваться этим, и отступать будет некуда",
– пишет "Европейская правда". Авторы опасаются, что Москва, которой дескать и так не нужен нормандский формат, может воспользоваться случаем, чтобы окончательно его дискредитировать. Да и на Западе попытку Зеленского переговорить с Путиным могут воспринять как сигнал готовности Киева восстановить отношения с Москвой.
Украинские аналитики настаивают: Зеленского никак нельзя оставлять с Путиным наедине: слишком разный у них опыт ведения переговоров, да и нехватку компетентности главы Незалежной нужно признать.
Сейчас, по их оценке, позиции Киева сильны – он согласовал новый план по Донбассу с Парижем и Берлином, оставив Москву в стороне. На этом фоне встреча с Путиным с глазу на глаз станет для Зеленского прогулкой по минному полю – любая ошибка станет фатальной. Поэтому такой встречи нельзя допустить, настаивает аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук опроверг наличие у Киева нового плана по урегулированию в Донбассе. По его оценке, имеются только некие предложения, которые представлены на оценку российской стороне.

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