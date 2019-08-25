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На Украине испортили мемориал участникам конфликта в Донбассе
25 августа 2019, 19:24 • 13 • Украина
В Житомирской области Украины неизвестные облили красной краской мемориал, посвящённый участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
@UA.KyivPolice Facebook
Об этом сообщает агентство УНИАН.
«Красной краской облита скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мемориал официально открыли в посёлке Озёрное 23 августа.
По данным агентства, жители Озёрного планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике.
Ранее в Житомирской области Украины неизвестные разбили четыре памятника участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
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