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На Украине испортили мемориал участникам конфликта в Донбассе

25 августа 2019, 19:24  •  13 • Украина
В Житомирской области Украины неизвестные облили красной краской мемориал, посвящённый участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
 
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Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Красной краской облита скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мемориал официально открыли в посёлке Озёрное 23 августа.

По данным агентства, жители Озёрного планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике.

Ранее в Житомирской области Украины неизвестные разбили четыре памятника участникам вооружённого конфликта в Донбассе.

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