На Украине исполнились гордостью за украинцев, которые «сто лет» служат в американской армии









На Украине заявили о большой гордости за то, что украинцы служат в американской армии, и за то, что делают это уже на протяжении ста лет.Об этом в социальной сети написал известный на Украине журналист и патриот Вахтанг Кипиани.Свое сообщение Кипиани опубликовал в связи с Днем ветерана, который в США праздновался накануне.Кипиани также приложил фото потомков члена ОУН, которые целой династией нашли себя в американской армии.«В этот день чествуют всех, кто воевал и воюет за свое государство. На фото - мой хороший знакомый из Калифорнии Аскольд Гайвас, сын выдающегося члена ОУН Ярослава Гайваса, и его дети, дочь - пилот боевого вертолета. В американской армии уже в течение более ста лет служат украинцы. И хочется, чтобы мысленно мы вспомнили тех, кто верой и правдой защищал свою великую страну», - заявил он.Стоит заметить, что подписчики Кипиани в массе своей разделили восторг украинского патриотического журналиста, невзирая на то, что подобная экзальтация выглядит одновременно и смехотворной, и дикой. Очень сложно представить себе, к примеру, россиян, испанцев или французов, которые захлебывались бы от восторга тем, что их соотечественники служат в чужестранной армии.«Имеем счастье быть знакомыми с этой замечательной семьей украинцев, которые стоят на страже Американской земли. Поздравляем!», - написал львовянин Ihor Markov.«Не только в Штатах, Канада и Британия – тоже», - добавил Andriy Govorun.«Какая красивая семья!», - восхищенно заметила Татьяна Данилова.«Козацькому роду - нема переводу!!!», - порадовался Михаил Хтема.«Прямо ухххх», - умилилась Marina Daniluk-Yarmolaeva.«Молодцы! Воюют за свое государство во всем мире. А наши - надо "договариваться"», - заявил Ivan Bogdan.И лишь одна из блогеров, глядя на фото, едко заметила: «Оттуда защищают Украину».И кстати, с ней сложно поспорить: по логике вещей Украина ныне нуждается не только в защите непосредственной, но и в рабочих руках по разгребанию руин независимости и европеизации. А уж для потомков УПА и ОУН здесь сейчас и вовсе ярко-зеленый свет с максимумом гостеприимства. Но это в режиме «по логике вещей» и «казалось бы». А на практике, которая, как известно, критерий истины, Украина не нужна никому – ни эмигрантам из диаспор, ни тем, кто в ней еще остается.Напомним, невзирая на заражение COVID-19, не забыл поздравить «легендарных украино-американских воинов» с Днём ветеранов США и президент Украины Владимир Зеленский.