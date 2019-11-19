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На Украине исключают возможность продажи земли россиянам
19 ноября 2019, 12:09 • 131 • Украина
В случае присутствия россиян среди основателей украинских компаний, приобретающих на Украине землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства.
РИА Новости
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.
«Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет чётко прописана», — цитирует его Интерфакс-Украина.
По словам Лещенко, в законе пропишут, что право на покупку земли будут иметь только украинцы без двойного гражданства, проживающие на территории страны.
Также он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о вынесении данного земельного вопроса на референдум.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией.
Он отметил, что украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как Соединённые Штаты заставляют Украину вести конфликт, используя её в попытке ослабить своего геополитического соперника — Россию.
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