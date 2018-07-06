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На Украине инвалиду разорвали рот за русскую речь

06 июля 2018, 09:09  •  216 • Украина

Житель Сумской области, инвалид 2-й группы Владимир Рожков пострадал от нападения односельчан. Односельчане разорвали ему рот и бросили под автомобиль за то, что он и его семья разговаривают на русском языке, передает УНИАН.

"Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать", - рассказала жена.

Пострадавшему удалось сбежать.

Семья Рожковых переехала в Сумскую область недавно из Донецка. Там глава семьи 20 лет отработал шахтером и получил инвалидность.

 

Другая переселенка рассказала изданию, что выходцам с Донбасса открыто устраивают травлю.

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