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На Украине инициировали введение санкций против ряда российских издательств

10 июля 2018, 23:54  •  44 • Украина
Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициировал введение санкций против 12 российских издательств и сайтов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
© Wang Ying globallookpress.com
 

Отмечается, что Госкомтелерадио составляет перечень российских изданий, содержание которых в том числе якобы «направлено на ликвидацию независимости Украины».

«По состоянию на 10 июля в перечень внесены 184 наименования книжной продукции... Распространение такой продукции может содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 109, 110, 300 и 436 УК Украины», — говорится в сообщении.

В список вошли, в частности, произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина.

При этом уточняется, что именно этот перечень стал источником информации при отборе тех российских издательств, в отношении которых могут быть введены санкции.

«Госкомтелерадио подготовило и направило на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций в отношении 12 юридических лиц Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Гостелерадио запретило ввоз на территорию страны книги российского автора Василия Сахарова «Тёмный».

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