На Украине инфляция в 2018 году составила 9,8%

Потребительские цены на Украине в 2018 году выросли на 9,8%. Об этом информирует украинская Государственная служба статистики.

В частности в декабре инфляция на Украине по сравнению с ноябрём составила 0,8%.

Также в отчёте указывается, что продукты на Украине в течение прошлого года подорожали в среднем на 8,1%.

При этом стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличилась в среднем на 10,6%.

В октябре Национальный банк Украины сохранил учётную ставку неизменной на уровне 18%.