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На Украине инфляция в 2018 году составила 9,8%
09 января 2019, 20:09 • 79 • Украина
Потребительские цены на Украине в 2018 году выросли на 9,8%. Об этом информирует украинская Государственная служба статистики.
Reuters
В частности в декабре инфляция на Украине по сравнению с ноябрём составила 0,8%.
Также в отчёте указывается, что продукты на Украине в течение прошлого года подорожали в среднем на 8,1%.
При этом стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличилась в среднем на 10,6%.
В октябре Национальный банк Украины сохранил учётную ставку неизменной на уровне 18%.
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