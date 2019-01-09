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На Украине инфляция в 2018 году составила 9,8%

09 января 2019, 20:09  •  79 • Украина
Потребительские цены на Украине в 2018 году выросли на 9,8%. Об этом информирует украинская Государственная служба статистики.
 
Reuters
 

В частности в декабре инфляция на Украине по сравнению с ноябрём составила 0,8%.

Также в отчёте указывается, что продукты на Украине в течение прошлого года подорожали в среднем на 8,1%.

При этом стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличилась в среднем на 10,6%.

В октябре Национальный банк Украины сохранил учётную ставку неизменной на уровне 18%.

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