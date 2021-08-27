На Украине и в Грузии обвиняют президента Эстонии в «предательстве»

Керсти Кальюлайд признала: Украину, Молдавию и Грузию не ждут в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своим интервью, которое она дала украинским журналистам во время визита в Киев, где принимала участие в саммите «Крымской платформы», лишила покоя не только некоторых граждан Украины, но и Грузии.

А по мнению некоторых особо «патриотичных» граждан Нэзалэжной, за такое интервью место президенту Эстонии отныне на «Миротворце», несмотря на то, что «партнёр». С ними согласны и в Грузии. Осталось только дождаться ответа из Молдавии.

Хотя сказала госпожа президент просто правду, а именно – не ждёт никто в Евросоюзе в ближайшие двадцать лет ни Украину, ни Грузию, ни Молдавию.

«Вступление в Евросоюз имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших трёх государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы сможете уверенно сказать, что готовы, что выполнили все требования. А пока вы не подходите под требования членства в Евросоюзе. Я так думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы»,

– честно сказала Керсти Кальюлайд.

В НАТО Украине тоже ничего «не светит», потому что пока не будет окончен конфликт на Донбассе, о членстве в Альянсе говорить не приходится, кто бы что ни обещал. А когда конфликт прекратится, президент Эстонии не знает, по её мнению – «на каком-то очередном повороте истории».

Затем она посоветовала своим гражданам не инвестировать в Украину, потому что многие эстонские предприниматели уже потеряли в этой стране все свои средства и не смогли через украинские суды вернуть своё имущество. Торговать, говорит Кальюлайд, можно, а инвестировать – нельзя.

Вот такой приговор вынесла президент Эстонии не только Украине, но и Грузии с Молдавией – их тоже не ждут ни в ЕС, ни в НАТО.

Сначала возмутились «патриоты» украинские.

«Не Эстония решает, когда Украина будет в ЕС. Там есть такие серьёзные страны, как Германия и Франция. Фактически должен быть консенсус между этими двумя странами касательно того принимать Украину или нет. В своё время Эстония и другие прибалтийские республики тоже не соответствовали критериям, но при этом их приняли в Евросоюз»,

– напомнил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

А украинский журналист Айдер Муждабаев обвинил Керсти Кальюлайд в том, что она «агент Кремля» (это было предсказуемо), в том, что работает «лично на Путина», тут же пригрозил, что Россия скоро захватит Таллин и посоветовал эстонскому президенту забыть про Украину.

Напомним, что Муждабаева в прошлом году Следственный комитет России заочно обвинил в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск.

«Пусть каждый заботится о своей стране. Президент Эстонии должна проявлять заботу о своей стране, а с проблемами Грузии разберутся сами грузины. Мы сможем осуществить реформы и сделать так, чтобы наша страна как можно скорее стала членом Евросоюза»,

– заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в четверг, 26 августа, отвечая эстонскому президенту.

Молчат пока только в Молдове, там все готовятся к торжествам по случаю тридцатилетнего юбилея своей «независимости» и ответить пока некому.