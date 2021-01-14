На Украине грядет сокращение депутатов Верховной Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект о сокращении парламента с 450 до 300 народных депутатов.Как сообщают украинские СМИ, за соответствующее решение проголосовали 17 из 22 народных депутатов — членов комитета.«Комитет по вопросам правовой политики решил пересмотреть свое заключение от 18 декабря 2019 года и по результатам повторного рассмотрения рекомендовать Верховной Раде Украины предварительно одобрить поданный президентом Украины как неотложный проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (реестр. № 1017 от 29 августа 2019 года)», — говорится в заключении комитета.Напомним, данный законопроект был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.В случае принятия его в Верховной Раде:— уменьшится Конституционный состав парламента с 450 до 300 нардепов (эту норму в случае принятия закона применят уже к парламенту следующего, 10-го созыва);— из ст. 76 уберется норма о том, что народных депутатов избирают «на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования «( чтобы не было дублирования со ст. 71, где эта норма также есть);— добавится к ст. 77 норма о том, что «Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе».Также в документе уточняется, что народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, проживает в Украине не менее пяти последних лет и владеет государственным языком (на данный момент в Конституции требования к кандидату в нардепы по владению языком нет).4 февраля 2020 года Верховная Рада предварительно одобрила данный документ.Конституционный суд Украины признал проект закона отвечающим требованиям.