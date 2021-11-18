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На Украине гражданин США заказал убийство министра из-за долга чиновника - СМИ

18 ноября 2021, 22:10  •  31 • Политика
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
"Киллер" получил задаток в размере 20 тысяч долларов
На министра аграрной политики и продовольствия Незалежной Романа Лещенко готовилось покушение, заказчиками которого оказались гражданин США и украинка. Причиной нападения стали якобы долги чиновника. Планы заказчиков сорвали силовики МВД. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил глава ведомства Денис Монастырский.
Отмечается, что американец и украинка "заказали" киллеру министра из-за долга, который относится к деятельности пана Лещенко в 2018 году, т.е. еще до его государственной службы. Заказчики покушения пытались у чиновника "отобрать имущество и выбить воображаемые долги", передает УНИАН.
По информации Монастырского, украинка и американец, выступающий в роли основного заказчика, в августе нынешнего года искали убийцу для ликвидации другого гражданина Незалежной также якобы из-за долга. Женщину вывели на подставного киллера и все их разговоры записывались.
Выполнение того заказа было имитировано, в чем силовики Незалежной давно преуспели, если вспомнить историю с "ликвидацией" беглого российского журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году. Заказчиков убедили поддельными фото и видео.
И вот парочка повторно вышла на "киллера", на этот раз с заказом на устранение Лещенко. Встреча состоялась накануне, 17 ноября, в ресторане. Разговор всех участников "стрелки" также записывался оперативниками.
"Был предоставлен задаток в размере $20 тыс для выполнения этого преступления", – сообщил глава МВД.
В настоящий момент заказчики задержаны, их имена не раскрываются. Как отметил Монастырский, статьи, по которым им объявят подозрение, являются особо тяжкими – по ним американцу и украинке грозит пожизненное заключение.

МВД в своем телеграм-канале предоставил видеокадры встречи заказчиков покушения на Лещенко с "киллером".

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