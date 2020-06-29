Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Конец российского посольства
Главная / Политика

На Украине граждан призвали готовиться к "вторжению" России

29 июня 2020, 22:00  •  28 • Политика
Василий Бондар. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Население страны призвали быть бдительными, поскольку даже НАТО подает Киеву тревожные сигналы
В ходе военных учений "Кавказ 2020" Россия может осуществить некие провокации, чтобы напасть и захватить Незалежную. Об этом заявил замглавы украинского МИД Василий Бондар. Свои выводы он сделал на основе мнения неназванных экспертов и аналитиков.
Дипломат призвал украинцев "ментально быть готовыми к тому", что Москва "не остановится перед использованием вооруженных сил, чтобы достичь своих политических или экономических целей, сообщает украинский "Интерфакс".
Пан Бондар обратил внимание на то, что Россия наращивает военную мощь на восточных границах Незалежной и в Крыму. По его словам, любые маневры ВС РФ в данных регионах могут очень быстро перейти в активную фазу боевых действий.
Он подчеркнул, что "даже в НАТО убеждены", что Москва вполне может атаковать соборную в ходе учений. Кроме того, о тревожной положении на границе докладывает местная разведка.
МИД уже работает над тем, чтобы союзники Киева, а также ООН и ОБСЕ осознали, "насколько опасна эта ситуация и предприняли целый ряд мер", пишет "Свободная пресса".
В последние несколько дней на Украине поднялась целая пропагандистская кампания, посвященная предстоящим осенью российским учениям. На разных уровнях там пугают украинцем и всю Европу тем, что Россия якобы приготовила "крымский сценарий" по захвату юга соборной, чтобы, в первую очередь, разблокировать Северо-Крымский канал и подать воду на полуостров. Поэтому, на все лады говорят киевские деятели, атака будет осуществляться в Херсонской области.
Последним на этот счет отметился депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. На прошлой неделе с подобным спичем выступил представитель Главного разведывательного управления Минобороны страны Вадим Скибицкий. Помимо этого свою лепту в долгоиграющую украинскую страшилку внес бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизвестные детали
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого ...
29 июня 2020, 18:00
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как миниму...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2020, 20:25
Наталия Нарочницкая: «Не надо нам указывать, какие ценности исповедовать!»
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
28 июня 2020, 12:00
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена картина трагедии
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.