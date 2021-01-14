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На Украине готовятся к травле за кацапизацию
14 января 2021, 14:25 • 70 • Украина
В субботу вся сфера обслуживания переходит на новый уровень общения с клиентами - с ними будут разговаривать исключительно на украинском языке. На русском - только по просьбе клиента, и то не факт. При любых других обстоятельствах украинцам грозит штраф до 6,8 тыс. гривен.
Многие поприветствовали новые правила, но некоторые считают их необязательными или даже трудновыполнимыми. Вся проблема в том, что далеко не все знают украинский язык. Например, в юго-восточной части Украины чаще говорят на русском языке или суржике, а в западной вообще смешивают три языка: венгерский, украинский и русский. То есть чистый украинский знают немногие.
Некоторые уверены: если люди могут объясниться друг с другом без украинского, то проблемы нет. Ярые защитники нововведения, наоборот, слишком категорически относятся к правилам: сказали говорить только на украинском - будь добр использовать его. Иначе донесем.
Именно к стукачеству и сводится вся суть новых правил. За кацапизацию, как выражаются некоторые ура-патриоты, будут карать очень жестоко и беспощадно. Многим угрожают не только доносами, которые сулят штрафами, но и физическим насилием. В соцсетях уже появились посты, где украинцы обещают набить морду тем, кто будет говорить на русском языке.
Посмотрим, как все это будет на практике. Но есть какое-то ощущение, что ничем хорошим обязательство говорить на украинском не закончится.
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