На Украине готовят запрет российской электроэнергии

Украина возобновила импорт российской электроэнергии в определенные часы на фоне морозов и нехватки угля для ТЭС, но эксперты говорят, что эта мера временная, а в дальнейшем Киев и вовсе введет запрет на электроэнергию из РФ.Об этом пишет «Коммерсант».«В понедельник, 1 февраля, украинские потребители планировали покупку из РФ в объеме до 1 млн кВт•ч в течение шести часов с интервалами, по данным сайта ENTSO-E (единая энергосистема Европы). В «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта РФ) подтвердили начало коммерческих поставок на Украину «в тестовом режиме на конкурсной основе по предоплате». Объемы поставок в данный момент незначительные, отметили в холдинге.», – отмечается в статье.При этом Украина периодически вводит, а затем отменяет запрет на импорт электроэнергии из России. Впервые поставки прекратились в 2015 году, но в 2019 году вновь были восстановлены на несколько месяцев. В середине декабря 2020 года украинский госрегулятор в сфере энергетики вновь получил право на торговлю с Россией и Белоруссией.На данный момент величина поставки из РФ незначительная – около 1% от пикового потребления Украины, говорит замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ Сергей Роженко.Также издание обращает внимание, что в декабре 2020 года в Верховную раду был внесен законопроект, который «с целью обеспечения энергетической независимости» может дать право госрегулятору до конца текущего года ограничивать доступную пропускную способность с РФ и Белоруссией.По мнению эксперта АКРА Максима Худалова, такие ограничения могут быть выгодны украинскому энергохолдингу ДТЭК, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, владеющему почти всеми угольными ТЭС Украины.«Запрет на поставки из России позволит загрузить более дорогие угольные энергоблоки страны, а также даст возможность холдингу требовать более высоких тарифов на фоне дефицита», — говорит Худалов.