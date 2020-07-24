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На Украине готовят штурмовиков для взятия Крыма

24 июля 2020, 22:05  •  135 • Политика
Александр Турчинов. Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Одним из первый российский полуостров собрался "брать" зачинщик гражданской войны в Донбассе
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а ныне глава штаба партии бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов заявил, что когда президент страны Владимир Зеленский отдаст приказ наступать на Крым, он будет в первых рядах штурмового батальона.
По его утверждению, в начале 2014 г. находившиеся на полуострове Вооруженные силы РФ прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, позволявшими Москве иметь в Крыму армейские подразделения. Поэтому, считает "кровавый пастор", если бы ВСУ решили открыто наступать на полуостров, мировое сообщество от этого конфликта отстранилось.
По мнению инициатора гражданской войны в Донбассе, после вхождения Крыма в состав РФ Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, и сейчас пан Зеленский не имеет никаких барьеров, чтобы осуществить конституционное право по "защите страны от агрессии и освобождения" полуострова.
"Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее", – цитирует "Страна" пана Турчинова.
Почему конституционную обязанность по защите Отечества не исполнил его соратник пан Порошенко во время своей каденции, он не разъяснил.
Напомним, в апреле 2019-го Госбюро расследований завело уголовное дело по фактам возможной умышленной сдачи властями Украины Крыма. В документах фигурируют Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Виталий Кличко, Юрий Луценко и ряд других политиков, которые занимали в 2014 г. руководящие посты.

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