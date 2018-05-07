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На Украине готовят план по противодействию «российской агрессии» в Крыму

07 мая 2018, 19:09  •  174 • Украина
Так называемое представительство президента Украины в Крыму разработало план мер по противодействию «российской агрессии».
 
РИА Новости
 

Об этом изданию «Обозреватель» сообщил «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

Отмечается, что документ может быть обнародован в июне.

По словам Бабина, после его утверждения представительство намерено начать работу над проектом «стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной «группы друзей деоккупации Крыма».

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