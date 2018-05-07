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На Украине готовят план по противодействию «российской агрессии» в Крыму
07 мая 2018, 19:09 • 174 • Украина
Так называемое представительство президента Украины в Крыму разработало план мер по противодействию «российской агрессии».
РИА Новости
Об этом изданию «Обозреватель» сообщил «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.
Отмечается, что документ может быть обнародован в июне.
По словам Бабина, после его утверждения представительство намерено начать работу над проектом «стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной «группы друзей деоккупации Крыма».
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