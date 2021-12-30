На Украине готовят новые санкции: Под прицелом строители Крымского моста

Премьер-министр Украины Шмыгаль внёс на СНБО санкции против участвовавших в строительстве Крымского моста.

На Украине хотят ввести новые санкции против участвовавших в строительстве Крымского моста. Соответствующую инициативу внёс на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее на Украине долго отрицали саму возможность постройки моста через Керченский пролив. Когда начались строительные работы, украинские журналисты наперебой заявляли, что всё это на самом деле снято на Мосфильме. А когда Крымский мост, вопреки всем прогнозам украинских "экспертов", был достроен, в Киеве стали заявлять, что мост со дня на день развалится. Теперь, похоже, на Украине начали принимать факт существования моста, а также то, что он никуда не денется.

Премьер-министр Украины Шмыгаль внёс на СНБО санкции против участвовавших в строительстве Крымского моста,

- пишет "Страна.ua".

Напомним, что ранее строителей Крымского моста внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". На портале размещают персональные данные "врагов Украины", чтобы "патриотам" было легче устроить над этими людьми расправу. Самой известной жертвой этого сайта является украинский журналист и писатель Олесь Бузина, которого убили у подъезда собственного дома.