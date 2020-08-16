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На Украине готовят государственный переворот

16 августа 2020, 11:45  •  103 • Политика
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
После этого в стране проведут досрочные выборы президента
Экс-глава Украины Петр Порошенко готовится свергнуть действующую власть страны. Он планирует государственный переворот, которому выбрал довольно символичную дату – День независимости 24 августа. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.
Как рассказал он в эфире NewsOne, Порошенко подготавливает нацгруппы к свержению власти. Он дает им деньги ради того, чтобы те совершили маршрут в День независимости, который перерастет в крупное противостояние – по плану бывшего президента, все должно закончится госпереворотом.
"Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента и парламента", – рассказал Кива.
Для того, чтобы все прошло по задуманному сценарию, утверждает депутат, экс-глава подобрал команду, у которой есть опыт свержения власти. При этом Порошенко не преследует интересов народа и страны. Единственная цель свержения, заявил Кива, – "продолжить преступный пусть по отношению к Украине". Так экс-президент сможет сохранить награбленные на посту активы и остаться безнаказанным, считает депутат.
Ранее сообщалось, что Порошенко потратил баснословную сумму на свой отпуск.

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