На Украине готовы воевать с Россией в Чернобыле: В ВСУ обещают дать там отпор "за считанные часы"

Украинские военные готовы воевать с Россией в Чернобыле. Об этом говорится в сообщении 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в американской социальной сети Facebook.

Бойцы ВСУ отмечают, что могут "за считанные часы" дать отпор российским войскам, если они появятся в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом украинские военные отреагировали на фейковое сообщение о том, что войска России были замечены в Белоруссии, неподалеку от украинской границы, рядом с зоной радиационного заражения.

Напомним, что единственным на данный момент столкновением между военными России и Украины является инцидент в Керченском проливе, который случился в конце ноября 2018 года. Тогда три украинских военных судна попытались без разрешения войти в территориальные воды России. Результатом этой провокации стало задержание украинских кораблей и моряков.

Фото: Facebook/61opebr