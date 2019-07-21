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На Украине готовы воевать с Россией в Чернобыле: В ВСУ обещают дать там отпор "за считанные часы"

21 июля 2019, 11:24  •  134 • Политика
Бригада ВСУ выразила готовность дать России отпор в Чернобыле. Украинские военные обещают это сделать "за считанные часы".
Украинские военные готовы воевать с Россией в Чернобыле. Об этом говорится в сообщении 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в американской социальной сети Facebook.
Бойцы ВСУ отмечают, что могут "за считанные часы" дать отпор российским войскам, если они появятся в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом украинские военные отреагировали на фейковое сообщение о том, что войска России были замечены в Белоруссии, неподалеку от украинской границы, рядом с зоной радиационного заражения.
Напомним, что единственным на данный момент столкновением между военными России и Украины является инцидент в Керченском проливе, который случился в конце ноября 2018 года. Тогда три украинских военных судна попытались без разрешения войти в территориальные воды России. Результатом этой провокации стало задержание украинских кораблей и моряков.
Фото: Facebook/61opebr

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