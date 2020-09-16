На Украине готовится революция - силовой вариант свержения Зеленского уже продуман

Ностальгия по 2014 году ударила в голову или все-таки Зеленский настолько невмоготу украинскому народу?На Украине открыто говорят о готовящейся революции. О силовом свержении нынешнего президента Владимира Зеленского, который так и не сумел оправдать доверие украинцев после выборов. Рейтинг украинского лидера в последнее время очень низкие, и протестные настроения оттого только крепнут.В эфире телеканала Zik нардеп Ренат Кузьмин заявил, что к плану по свержению Зеленского уже активно готовятся как в органах власти, так и в силовых структурах. По его словам, для этих целей набралась достаточно большая группа людей, готовых выразить свое недовольство политикой нынешнего главы государства.«Существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту»Кузьмин подчеркнул, что за антизеленской кампанией стоят люди экс-президента Украины Петра Порошенко. Они ждут, когда появится повод, который легитимизировал бы их действия.Слухи о свержении Зеленского командой Порошенко ходят уже давно. Вот только пока «порохоботы» так и не преступили к исполнению собственного плана - то ли тщательно его прорабатывают, то ли его в принципе не существует.