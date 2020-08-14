Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

На Украине готовится новый Майдан - дата известна

14 августа 2020, 19:25  •  80 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Очередную "революцию гидности" украинцам приготовил хозяин "Рошена" с помощью радикалов
Пятый президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко готовит государственный переворот. Об этом сообщил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.
По его информации, очередной Майдан в стране намечен на День независимости Украины 24 августа.
Экс-лидер нации является спонсором акций протеста, которые должны вылиться в госпереворот, а свергать нынешнюю власть планируется руками националистов, утверждает Кива. На эти цели "шоколадный король" всея Незалежной якобы выделил несколько миллионов долларов "Нацкорпусу". Также в революции будет задействован бывший лидер запрещенной в России организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош.
"Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента", – предупредил главу государства Владимира Зеленского представитель ОПЗЖ в эфире телеканала NewsOne.
При этом, депутат не стал уточнять, откуда у него сведения о планах Петра Алексеевича свергнуть президента Украины. Зато он назвал власть слабой, беззубой
Также он полагает, что катализатором и отправной точкой для последней возможности маргинальных сил, а именно местных националистов, устроить госпереворот в соборной могут стать события, которые сейчас происходят в соседней Белоруссии.
Кива заявил, что новый Майдан уничтожит Украину как государство.
Ранее о готовящемся государственном перевороте в Незалежной сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он предположил, что украинские спецслужбы не докладывают об этом Зеленскому, поскольку, возможно, сами будут участвоватьучаствовать в заговоре.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
14 августа 2020, 10:15
"Похоже, власть сдаёт назад": Коц указал на ключевой поворот в белорусском майдане
14 августа 2020, 12:05
Врачи спасли Лукашенко: лидер Белоруссии отделался микроинсультом
14 августа 2020, 02:00
Турецкий фрегат пытался взять на таран греческий корабль: Появилось фото повреждений судна
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 21:25
Нам конец: в Киеве испугались свержения Лукашенко
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
09 августа 2020, 15:40
Война против России официально началась
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.