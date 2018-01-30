Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Медведев: «Непопадание в «кремлевский список» - это повод уволиться»
Главный эксперт по caнкциям все предсказал
Путин — о «кремлевском списке» США: Собака лает, а караван идет
Куда пропали деньги «военного сбора» на Украине
Главная / Украина

На Украине город Славутич отключили от газоснабжения за долги

30 января 2018, 21:09  •  113 • Украина

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Город Славутич в Киевской области, население которого составляют ликвидаторы и работники Чернобыльской АЭС, во вторник отключили от газоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Киевоблгаз".

"По состоянию на 30 января 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей города Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности", - говорится в сообщении, без указания суммы задолженности.

Отключение объясняют тем, что, согласно постановлению Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, "Киевоблгаз" распределяет газ потребителям, в частности производителям тепловой энергии, только когда они располагают подтвержденными объемами природного газа на расчетный период в соответствии с договором поставки. В Славутиче не оказалось подтвержденных объемов газа на январь 2018 года, поэтому "Киевоблгаз" не может дальше законно распределять туда топливо.

"Учитывая такие обстоятельства, ПАО "Киевоблгаз" вынуждено было прекратить газоснабжение потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство", - отметили в пресс-службе "Киевоблгаза".

В октябре 2017 года Славутич, который был построен сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, уже стоял на пороге катастрофы из-за невозможности начать отопительный сезон. В связи с задолженностью перед "Нафтогазом" за газ (91 млн гривен с перерасчетом тарифов и штрафными санкциями) аварийная бригада "Киевоблгаза" отрезала город от поставок газа. Инцидент произошел из-за отказа государства в полном объеме выплачивать городу дотацию на содержание инфраструктуры. На протяжении 17 лет размер дотации не менялся и сейчас составляет 10 млн гривен. В то же время стоимость газа за этот период выросла в 20 раз. Проблему тогда частично удалось решить.

Более половины населения Славутича - сотрудники Чернобыльской АЭС и члены их семей. Из 25-тысячного населения города более 7,3 тыс. человек - пострадавшие в аварии на ЧАЭС, среди них около 3 тыс. - участники ликвидации последствий аварии, свыше 4,2 тыс. жителей города - дети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

113
Источник
Похожие новости
30 января 2018, 09:39
ООН обеспокоена угрозой голода на Украине
30 января 2018, 16:24
Украина провела первое испытание крылатой ракеты собственного производства
30 января 2018, 11:24
Глава МИД Италии считает необходимым учитывать интересы русскоязычных граждан Украины

29 января 2018, 22:24
Белый дом: сотрудничество с Москвой необходимо, но против РФ продолжат вводить санкции
30 января 2018, 17:54
Климкин: встреча в "нормандском формате" по Украине запланирована на 16 февраля
29 января 2018, 19:09
Волкер: для выборов в Донбассе миссию ООН надо разместить на всей территории региона
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 января 2018, 23:39
О чём договорились Сурков и Волкер под ласковым солнцем Дубая
24 января 2018, 01:24
На Украине требуют присоединить "исторические земли" России, Белоруссии и Польши
27 января 2018, 15:40
Как прошла встреча Трамpa и Порошенко
24 января 2018, 04:39
Крым покорил Европейский парламент
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
27 января 2018, 13:54
"Вот овощ наш национальный вам" - Пользователи ответили на запрет флага России на ОИ
29 января 2018, 21:09
Американский журналист назвал Россию "грязным домом" и поплатился за это
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.