На Украине город Славутич отключили от газоснабжения за долги

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КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Город Славутич в Киевской области, население которого составляют ликвидаторы и работники Чернобыльской АЭС, во вторник отключили от газоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Киевоблгаз".

"По состоянию на 30 января 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей города Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности", - говорится в сообщении, без указания суммы задолженности.

Отключение объясняют тем, что, согласно постановлению Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, "Киевоблгаз" распределяет газ потребителям, в частности производителям тепловой энергии, только когда они располагают подтвержденными объемами природного газа на расчетный период в соответствии с договором поставки. В Славутиче не оказалось подтвержденных объемов газа на январь 2018 года, поэтому "Киевоблгаз" не может дальше законно распределять туда топливо.

"Учитывая такие обстоятельства, ПАО "Киевоблгаз" вынуждено было прекратить газоснабжение потребителей Славутича, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство", - отметили в пресс-службе "Киевоблгаза".

В октябре 2017 года Славутич, который был построен сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, уже стоял на пороге катастрофы из-за невозможности начать отопительный сезон. В связи с задолженностью перед "Нафтогазом" за газ (91 млн гривен с перерасчетом тарифов и штрафными санкциями) аварийная бригада "Киевоблгаза" отрезала город от поставок газа. Инцидент произошел из-за отказа государства в полном объеме выплачивать городу дотацию на содержание инфраструктуры. На протяжении 17 лет размер дотации не менялся и сейчас составляет 10 млн гривен. В то же время стоимость газа за этот период выросла в 20 раз. Проблему тогда частично удалось решить.

Более половины населения Славутича - сотрудники Чернобыльской АЭС и члены их семей. Из 25-тысячного населения города более 7,3 тыс. человек - пострадавшие в аварии на ЧАЭС, среди них около 3 тыс. - участники ликвидации последствий аварии, свыше 4,2 тыс. жителей города - дети.