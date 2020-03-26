На Украине главврач забаррикадировался в кабинете от заражённых COVID-19

На Украине главврач больницы забаррикадировался в кабинете вместе с охраной. Об этом пишет в своём Twitter журналистка Юлия Витязева, приводя слова американского корреспондента из Киева.

"Нет масок, защитных костюмов и прочего, главврач забаррикадировался с охраной в своём кабинете и советует медперсоналу работать в таких условиях на своё усмотрение. В общем, ситуация критическая", - написал американский журналист.

Витязева обратила внимание на реакцию американского корреспондента из Москвы. Тот ретвитнул этот пост и прокомментировал: "Тем временем в Москве военный госпиталь приказал своим сотрудникам шить собственные маски". Витязева удивилась такому вольному отношению к фактам.

Напомним, между тем в России президент Владимир Путин посетил больных в Коммунарке в Москве. Главврач Денис Проценко показал ему, в каких условиях содержатся заражённые коронавирусом и как им помогают.

Один из пациентов позже рассказал РИА Новости о визите главы государства. Он заявил, что его никто не готовил и специально не настраивал. Дмитрий попал в Коммунарку с серьёзной двухсторонней пневмонией.

"Меня не готовили к этой встрече, я не работаю в ФСО, в ФСБ. Никто не инструктировал, просто сказали, чтобы кровать заправил, сейчас к тебе президент придёт", - заявил молодой человек.