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На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
16 октября 2019, 12:54 • 93 • Украина
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения Украины на 4,9%, сообщила пресс-служба. Так, цена тысячи кубометров составит 4272,76 гривен ($173).
РИА Новости
«Октябрьская цена на газ для населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября», — говорится в сообщении.
В НАК отметили, что регулируемая стоимость газа в стране определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о «ряде сложных вопросов» с должниками.
При этом, по его словам, власти сделают всё зависящее для того, чтобы начало отопительного сезона прошло без проблем.
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