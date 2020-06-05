На Украине гарантировали развал России

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В Киеве рассчитывают на внешних и внутренних врагов Москвы

Россия в ее нынешнем виде исчезнет с карты мира. В этом смогут убедиться все живущие сейчас граждане Незалежной. Соответствующие гарантии дал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, это 100%", – заявил секретарь по нацбезопасности.

Он пояснил, что Россия – это "искусственное образование", народы к себе она присоединяла при помощи пулемета. При первой же возможности они от нее сбегут, и Россия "развалится", пообещал Данилов в эфире "24 канала". Этому, по его мнению, будет способствовать неспособность Москвы мирно уживаться с соседями. Почему она, дескать, постоянно имеет внешних врагов. Раньше среди них были НАТО, США, Грузия, а сейчас - Украина.

Ранее экс-глава МИД Незалежной Павел Климкин предупредил, что из-за Донбасса может начаться третья мировая война. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников счел угрозу несущественной, поскольку в рядах СБУ сотни тысяч тренированных бойцов, имеющих опыт реальных боевых действий в Донбассе. Такая армия, по его словам, имеется далеко не у каждой западной страны, а уж Россия точно не станет нападать.