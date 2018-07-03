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На Украине доводят армию до маразма «декоммунизации»

03 июля 2018, 14:54  •  115 • В России

Это, наверное, первый в мире генштаб, который, помимо его главной функции - оперативное управление войсками - взял на себя и промывку мозгов личного состава антисоветской сывороткой (на это есть другие органы). Но чего не сделаешь ради прогиба перед властью. Муженко на своей странице в Facebook сообщил согражданам о своем «наказе» №240, заодно похвалив себя:

«Подписал приказ Генштаба, который четко регламентирует выполнение командирами всех уровней Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики". Это подтверждение правильности нашего курса».

В приказе Муженко говорится так же, что издана инструкция, которую надо довести до каждой отдельной воинской части. Инструкция эта запрещает военным пропаганду советской символики. Десятки воинских частей лишены совестких наград и почетных наменований. И своих «родословных» ( у всех гвардейских частей, оставшихся на Украине после развала СССР, отобрали это название).

Фото: Виктор Муженко/ facebook.com

Украинский генштаб не простил даже Богдану Хмельницкому его «пророссийский курс». Фамилию этого воеводы (несколько веков являвшегося национальной годостью украинцев) убрали из названия легендарной дивизии. Ее полное наименование еще недавно выглядело так: «24-я отдельная механиированная Самаро-Ульяновская Бердычевская Железная ордена Октябрьской революции, трижды ордена Красного Замени, орденой Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия». Теперь же ее будут называть так: «24 отдельная мезанизированная Бердычевская Железная бригада имени князя Даниила Галицкого». Один из киевских блогеров заметил: «Странно, что не имени Мазепы или Бандеры».

Из боевых формуляров украинских частей изымаются фамилии всех выдающихся военачальников советского времени. Даже командовавших Украинскими фронтами.

Из документов украинской армии исчезнут еще 520 личностей советской эпохи, имевших отношение к незалежной. Власти Украины беспощадно рвут «пуповину» своей армии, связывающую ее с совесткой военной историей. Дошло до того, что и традиционный цвет беретов морпехов не устроил Порошенко. Целая группа офицеров в присуствии президента страны отказалась недевать новые береты - и была тут же уволена.

Людей можно уволить, но правду истории - никогда. Десоветизация армии на Украине превращается в разновидность военно-политического марзама.

А, может, это и к лучшему? Советская Армия, победитель нацизма, не должна иметь общего с поклонниками нацистов.

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