|
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
30 ноября 2019, 11:24 • 148 • Украина
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
РИА Новости
Оржель заявил, что Минэнерго допускает возможность договора с Россией о прямых поставках газа.
«Когда мы говорим сейчас с российской стороной, это чёткая, откровенная, на самом деле, честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
Глава украинского Минэнерго исключил возможность подписания контракта на поставку газа по специальной, «политической» цене.
Ранее в Нафтогазе заявили что, Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
28 ноября в Вене прошли переговоры между Россией и Украиной. На встрече, где присутствовали в том числе главы Минэнерго Александр Новак и Алексей Оржель, стороны договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.
Подробнее — в материале RT.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 ноября 2019, 08:09
|
28 ноября 2019, 01:09
|
28 ноября 2019, 13:54
|
27 ноября 2019, 18:39
|
26 ноября 2019, 10:09
|
26 ноября 2019, 03:39
|
26 ноября 2019, 06:54