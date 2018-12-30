|
На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%
30 декабря 2018, 19:24 • 91 • Украина
Украинский язык укрепил доминирующие позиции на общенациональных радиостанциях и телевидении в 2018 году, заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
©Sergey Kovalev/Russian Look globallookpress.com
«Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций — 86%», — написал он в Facebook.
Костинский добавил, что в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады — 14%, а российский упал до исторического минимума — 7%.
Ранее депутаты Волынской области проголосовали за запрет «русскоязычного культурного продукта» на территории региона.
7 декабря на Украине власти Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».
Такое же решение было принято в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил запрет «русскоязычного культурного продукта» в Волынской области Украины.
Подпишитесь на нас
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
26 декабря 2018, 22:54
|
23 декабря 2018, 21:39
|
26 декабря 2018, 11:39
|
26 декабря 2018, 01:54
|
25 декабря 2018, 03:10
|
26 декабря 2018, 05:09
|
26 декабря 2018, 11:39