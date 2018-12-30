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На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%

30 декабря 2018, 19:24  •  91 • Украина
Украинский язык укрепил доминирующие позиции на общенациональных радиостанциях и телевидении в 2018 году, заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
 
©Sergey Kovalev/Russian Look globallookpress.com
 

«Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций — 86%», — написал он в Facebook.

Костинский добавил, что в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады — 14%, а российский упал до исторического минимума — 7%.

Ранее депутаты Волынской области проголосовали за запрет «русскоязычного культурного продукта» на территории региона.

7 декабря на Украине власти Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».

Такое же решение было принято в Тернопольской, Житомирской и Львовской областях.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил запрет «русскоязычного культурного продукта» в Волынской области Украины.

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