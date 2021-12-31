На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"

Украинский депутат Иван Бондаренко скрыл от государства, что владеет 41 квартирой. Оправдание достойно премии "Оскар".

По словам парламентария, он не задекларировал недвижимость, потому что "не умеет заполнять документы". Бондаренко утверждает, что он не знает, как заполнять декларации, поэтому не уведомил государство о доходах и наличии квартир. И ещё ему недавно нездоровилось - это ещё одна причина, по которой Бондаренко скрыл информацию.

Общая стоимость незадекларированных квартир Бондаренко оценили в 30,2 млн гривен (82,4 млн рублей).

К слову, Бондаренко не единственный парламентарий, страдающий "забывчивостью". Депутат Александр Довгаль, например, "забыл", что у него есть четыре квартиры, два жилых дома и семь земельных участков.