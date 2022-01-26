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На Украине депутат попал в скандал из-за Крыма: "Чей флаг, того и Крым"

26 января 2022, 23:15  •  47 • Политика
Украинские активисты устроили скандал из-за Крыма с депутатом города Изюма.
На Украине неназванные активисты устроили скандал с депутатом горсовета Изюма Харьковской области Денисом Штейманом.
В соцсетях появилось видео, на котором у депутата требуют ответить на вопрос "Чей Крым?". Депутат, также снимая неназванных собеседников, бросает реплику: "Чей там флаг висит, того и Крым".
Известно, что на Украине активисты националистических незаконных формирований часто устраивают провокации.
Позднее депутат Штейман выложил новое видео, в котором поясняет, что видео было "порезано", оно было снято в кабинете мэра Изюма. Депутат пояснил, что "четко дал понять этим попагаям", что в Кырму висит "российский оккупационный флаг".
Крым воссоединился с Россией после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году. Крымчане высказали свою волю на референдуме - более 95% жителей поддержали воссоединение с Россией.

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