Украинские активисты устроили скандал из-за Крыма с депутатом города Изюма.

На Украине неназванные активисты устроили скандал с депутатом горсовета Изюма Харьковской области Денисом Штейманом.

В соцсетях появилось видео, на котором у депутата требуют ответить на вопрос "Чей Крым?". Депутат, также снимая неназванных собеседников, бросает реплику: "Чей там флаг висит, того и Крым".

Известно, что на Украине активисты националистических незаконных формирований часто устраивают провокации.

Позднее депутат Штейман выложил новое видео, в котором поясняет, что видео было "порезано", оно было снято в кабинете мэра Изюма. Депутат пояснил, что "четко дал понять этим попагаям", что в Кырму висит "российский оккупационный флаг".

Крым воссоединился с Россией после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году. Крымчане высказали свою волю на референдуме - более 95% жителей поддержали воссоединение с Россией.