На Украине день рождения Бандеры сделали государственным праздником

Перед новогодними каникулами Верховная Рада озаботилась праздниками на будущий год, составив список из 135 дат, которые будут отмечаться на государственном уровне. И начнет незалежная свой праздничный марафон, чтобы долго не раскачиваться, прямо 1 января. Этот день дорог каждому украинскому патриоту, поскольку это день рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

110-летие душегуба объявлено государственным праздником. Интересно, сколько иностранных гостей приедут на пышные торжества - пройтись юбилейным факельным шествием по улицам Киева. А еще любопытно, сколько представителей поместных церквей со всего мира почтут своим присутствием праздничные мероприятия по случаю 90-летия раскольника Филарета. Он к слову, на недавней службе заявил, что избранный главой ПЦУ Епифаний будет своего рода министром иностранных дел. А внутренними делами церкви Денисенко будет заниматься сам.

Среди прочих праздников - 30-летие со времени падения коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы, 90 лет с первого конгресса националистов, на котором была создана Организация украинских националистов. А также 5 лет с дня освобождения Славянска и Краматорска, которые украинская артиллерия утюжила несколько месяцев, но взять их смогла только после ухода ополчения - без боя. Как говорится, какая страна, такие и праздники.