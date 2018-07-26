|
На Украине даже в поезде требуют обслуживать на государственной «мове»
26 июля 2018, 20:24 • 118 • Карикатуры
Граждане Украины теперь все чаще сталкиваются с требованием своих же сограждан: говорить на украинском языке. При этом по разным оценкам, три четверти жителей страны говорят дома говорят между собой на русском языке, а более половины предпочитают на русском языке смотреть ТВ-передачи и слушать русскую современную и советскую (тоже на русском языке) эстраду.
Подпишитесь на нас
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 июля 2018, 19:39
|
20 июля 2018, 16:24
|
23 июля 2018, 16:12
|
23 июля 2018, 03:12
|
20 июля 2018, 03:40
|
23 июля 2018, 22:24
|
25 июля 2018, 14:54