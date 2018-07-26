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На Украине даже в поезде требуют обслуживать на государственной «мове»

26 июля 2018, 20:24  •  118 • Карикатуры
Граждане Украины теперь все чаще сталкиваются с требованием своих же сограждан: говорить на украинском языке. При этом по разным оценкам, три четверти жителей страны говорят дома говорят между собой на русском языке, а более половины предпочитают на русском языке смотреть ТВ-передачи и слушать русскую современную и советскую (тоже на русском языке) эстраду.

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