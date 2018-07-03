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«На Украине даже не понимают, какую глупость сморозили»: эксперт о реакции Киева на новые названия российских полков

03 июля 2018, 18:09  •  322 • В России

- Реакция на присвоение почетных званий ряду частей Российской армии в Киеве была нервная. «Россияне продолжают свою давнюю традицию, воровать чужие достижения и славу» - это слова начальника украинского Генштаба Муженко, который добавляет — «Это маркировка чужой территории».

- С одной стороны, генералы пытаются находится в общей пропагандистской струе. С другой стороны, те, кто эту истерию раздувает — я имею ввиду не Муженко, а идеологов нынешнего Киева, вроде Вятровича — они связаны определенными условностями. Эти люди свято верят в то, что Россия (СССР) Украину оккупировала и обижала. Слова начальника Генштаба — это просто конъюнктура. Он лишь пытается соответствовать нынешней украинской идеологии. И быть святее Папы Римского. Так уж получается, что часто высокопоставленные бюрократы, нередко не очень умные — от них не требуют выступать, но они все равно выступают. Чтобы все видели, что они поддерживают курс партии и правительства. И что они полностью лояльны правящему режиму.

- «Как воспринимать это знак — предложение к переговорам или троллинг? Мы не понимаем. Но об улучшении российско-украинских отношений быть не может» — это уже реакция на сайте украинского Минобороны.

- Они тоже не понимают, какую глупость они сморозили. То есть они что говорят: были бы отношения хорошими — мы бы восприняли переименования. А поскольку отношения плохие — то можно подумать, что соответствующие бригады и дивизии там и не воевали.

- А кому-то на Украине, кроме ответственных за контрпропаганду чиновников, это переименование полков в России всерьез интересно?

- Думаю, заметили на Украине это многие. Там миллионы людей, симпатизирующих России. И миллионы ее ненавидящих. И следящих за событиями на востоке зачастую пристальней, чем собственно в РФ. Не думаю, что только оппоненты России придали этому какую-то гомерическую трактовку. Переименование полков или бригад во Львовскую или Житомирскую — это потенциальный захват данных городов— так могут подумать даже симпатизанты….На Украине сейчас новости из России подчас замечают быстрее, чем свои собственные.

- Когда 68-й гвардейский танковый полк получает почетное наименование «Житомирско-Берлинский» надо очень постараться, чтобы не заметить, что интернациональный полк Красной армии брал и Житомир и Берлин 75 лет назад…

- В советские времена на Дальнем Востоке рубежи охраняла 25-я чапаевская дивизия. И никто не говорил, что оренбургские казаки захватили камчадалов. Хорошо, что там еще не додумались, что это отсыл к нашей общей истории — это бы их бесило еще больше. Их задача всех уговорить и уверить, что никакой общей истории с Россией у Украины не было. И быть не могло. А была только: их история, чуждая им история и украденная у них история.

- На Украине не понимают, почему переименование произошло именно сейчас — в период чемпионата мира и накануне встречи Путина с Трампом.

- Да они часто вообще не понимают, что такое - процесс прохождения документов. Этот режим не приурачивает ничего к конкретным датам. Подготовили приказ, принесли президенту — он подписал. Что, ждать следующего 9 мая? На Украине вся государственная власть рассматривают свою работу исключительно как пиар. Ничего не надо делать — надо только рассказывать. А в пиаре новость должна быть привязана к событию и там «именно сейчас» - это важно. И вот они ломают голову: а что Россия хотела сказать, а какой сигнал послать? Но на самом деле никто ни о каких украинских страхах мог и не думать…

Несколько веков назад ряд полков получили наименования Семеновский, Преображенский — это Украину не беспокоит? Вообще это нормально — когда в армии восстанавливается ее история. Воинская часть, которая опирается на историю своих побед — она всегда более боеспособна. И когда у украинских воинских частей начинают отбирать их названия советские — очень неровно по этому поводу дышат. Голубые береты при обмене на малиновые — были этим весьма недовольны...

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