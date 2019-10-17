На Украине дали прогноз по росту экономики страны в 2020 году

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.

«Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики. У нас также есть более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес-климата на Украине к лучшему», — заявил он в Facebook.

Кроме того, Милованов отметил, что Украина является одной из немногих стран, которые получили положительный прогноз по росту экономики от Всемирного банка на 2020 год.

В августе стало известно, что Всемирный банк выделит Украине $200 млн на сельское хозяйство до 2023 года.