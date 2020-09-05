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На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
05 сентября 2020, 01:10 • 83 • Украина
Украинский политик, экс-депутат Верховной Рады, а также бывший глава украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов считает, что в ближайшее время Украину и мир ожидает ряд важных событий.
Об этом Куликов написал в социальной сети.
Он выразил уверенность, и даже готов держать пари, что местные выборы на Украине, которые назначены на 25 октября, будут отменены, а в стране будет введено чрезвычайное положение, причиной для которого станет коронавирус.
Кроме этого, Куликов заявил, что победу на президентских выборах в США одержит действующий президент Дональд Трамп, либо же — «никто».
Также, по мнению Куликова, мир ожидает резонансное развитие ситуации, в центре которой ныне находится Белоруссия.
«Первое: COVID-ЧП — забыли о местных выборах;, — заявил Куликов.
Второе: выборы в Штатах выиграет действующий президент или никто;
Третье: создастся новое Союзное государство России и Белоруссии с дальнейшим расширением в Союз суверенных славянских государств + Сербия, прочие подтянутся (может частями)»
Напомним, сегодня ранее сообщалось, что Офис президента Украины рассматривает варианты ужесточения карантина, а также изучает опыт иностранных государств по вопросу проведения выборов в период пандемии. Состоятся ли местные выборы на Украине 25 октября, станет известно в начале второго месяца осени.
Также стоит напомнить, что РБ и РФ на фоне событий в Белоруссии после президентских выборов достигли прогресса в вопросе Союзного государства.
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