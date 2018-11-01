На Украине чиновника записали в провокаторы за карту с «неправильным» Крымом

В отношении главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка начато служебное расследование из-за того, что он продемонстрировал европейской публике карту, на которой Крым был окрашен в цвета России.

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк стал фигурантом громкого скандала на своей родине. Так, по поручению министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна против чиновника было начато служебное расследование.

Все дело в том, что, выступая в офисе Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА), он в качестве наглядного дополнения к своей речи продемонстрировал собравшимся «неправильную» карту Украины и сопредельных территорий. Крымский полуостров на ней был закрашен тем же цветом, что и остальная Россия, что вполне недвусмысленно указывало на его государственную принадлежность.

Поскольку Украина формально не признает итоги крымского референдума 2014 года, использование подобного географического пособия одним из ее госчиновников было воспринято как нечто неприемлемое. Теперь министр Омелян требует от СБУ проверить действия Ноняка и разобраться, было ли его выступление перед европейскими коллегами «намеренной провокацией».