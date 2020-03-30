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На Украине бывшему полицаю вручили удостоверение участника войны

30 марта 2020, 19:35  •  64 • Украина


Удостоверение участника Второй мировой войны вручили на Украине члену ОУН Константину Слипецкому, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 22 марта на своей странице в Facebook.

«В Запорожье торжественно вручили удостоверение участника Второй мировой войны выпускнику немецкой разведывательно-диверсионной школы и члену ОУН Константину Слипецкому. Уроженец Буковины, в 1944 Слипецкий вместе с немцами ушел в Германию, по возвращении был осужден», — пишет Долинский.
Скорее всего, предполагает директор комитета, это бывший полицай.

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