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На Украине бывшему полицаю вручили удостоверение участника войны
30 марта 2020, 19:35 • 64 • Украина
Удостоверение участника Второй мировой войны вручили на Украине члену ОУН Константину Слипецкому, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 22 марта на своей странице в Facebook.
«В Запорожье торжественно вручили удостоверение участника Второй мировой войны выпускнику немецкой разведывательно-диверсионной школы и члену ОУН Константину Слипецкому. Уроженец Буковины, в 1944 Слипецкий вместе с немцами ушел в Германию, по возвращении был осужден», — пишет Долинский.
Скорее всего, предполагает директор комитета, это бывший полицай.
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