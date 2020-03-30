На Украине бывшему полицаю вручили удостоверение участника войны

Удостоверение участника Второй мировой войны вручили на Украине члену ОУН Константину Слипецкому, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 22 марта на своей странице в Facebook.«В Запорожье торжественно вручили удостоверение участника Второй мировой войны выпускнику немецкой разведывательно-диверсионной школы и члену ОУН Константину Слипецкому. Уроженец Буковины, в 1944 Слипецкий вместе с немцами ушел в Германию, по возвращении был осужден», — пишет Долинский.Скорее всего, предполагает директор комитета, это бывший полицай.