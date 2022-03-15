На Украине бьют тревогу из-за гуманитарной катастрофы: Лукавство Киева раскрыл Азаров

На Украине бьют тревогу из-за гуманитарной катастрофы. Лукавство Киева, однако, раскрыл Николай Азаров. Он рассказал об отправке из Незалежной в начале операции России грузов, представляющих стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.

По данным The Guardian, в случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнутся с дефицитом продовольствия и голодом, передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

В статье говорится о том, что с началом событий вокруг Незалежной мир столкнулся со стремительным подорожанием продовольствия, сравнимого с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. Срыв поставок из России и Украины грозит усугубить нынешнее положение.

Сейчас на Незалежную приходится 10% мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы. Россия же - крупнейший экспортер зерна и один из лидеров по экспорту подсолнечника. При этом 40% поставок пшеницы из Черноморского региона приходится на Ближний Восток и Африку, где уже сильно подорожало продовольствие.

Как отмечает The Guardian, надвигающийся продовольственный кризис ещё больше усугубляется и природными факторами: в прошлом году Канада, один из лидеров по экспорту зерна, столкнулась с засухой и жарой, аналогичные проблемы наблюдались в Латинской Америке.

США ранее накрыли лесные пожары, а Австралия сейчас страдает от наводнений, последствия которых отразятся на сельском хозяйстве в будущем.

Опасения издания в прямом эфире разделил и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров (занимал пост в период 2010-2014 гг.). Он также обратил внимание на угрозу для самой Незалежной, где продовольственный кризис может начаться раньше.

Притом не из-за военной операции России, а из-за необдуманных действий киевского режима. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что в первые дни освободительной кампании из украинских портов было вывезено порядка 1 млн тонн пшеницы: