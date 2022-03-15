Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
Главная / Политика

На Украине бьют тревогу из-за гуманитарной катастрофы: Лукавство Киева раскрыл Азаров

15 марта 2022, 14:25  •  210 • Политика
На Украине бьют тревогу из-за гуманитарной катастрофы. Лукавство Киева, однако, раскрыл Николай Азаров. Он рассказал об отправке из Незалежной в начале операции России грузов, представляющих стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.
По данным The Guardian, в случае прекращения поставок пшеницы из России и Украины ряд регионов в мире столкнутся с дефицитом продовольствия и голодом, передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
В статье говорится о том, что с началом событий вокруг Незалежной мир столкнулся со стремительным подорожанием продовольствия, сравнимого с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. Срыв поставок из России и Украины грозит усугубить нынешнее положение.
Сейчас на Незалежную приходится 10% мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы. Россия же - крупнейший экспортер зерна и один из лидеров по экспорту подсолнечника. При этом 40% поставок пшеницы из Черноморского региона приходится на Ближний Восток и Африку, где уже сильно подорожало продовольствие.
Как отмечает The Guardian, надвигающийся продовольственный кризис ещё больше усугубляется и природными факторами: в прошлом году Канада, один из лидеров по экспорту зерна, столкнулась с засухой и жарой, аналогичные проблемы наблюдались в Латинской Америке.
США ранее накрыли лесные пожары, а Австралия сейчас страдает от наводнений, последствия которых отразятся на сельском хозяйстве в будущем.
Опасения издания в прямом эфире разделил и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров (занимал пост в период 2010-2014 гг.). Он также обратил внимание на угрозу для самой Незалежной, где продовольственный кризис может начаться раньше.
Притом не из-за военной операции России, а из-за необдуманных действий киевского режима. Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что в первые дни освободительной кампании из украинских портов было вывезено порядка 1 млн тонн пшеницы:
Те, кто у власти находятся, - они о своей стране хоть на минуту задумались? Ведь совершенно никаких проблем не было с тем, чтобы держать на контроле вывоз такого стратегически важного для обеспечения продовольственной безопасности Украины груза. При этом так называемые официальные лица киевского режима сразу после начала боевых действий завопили о начале гуманитарной катастрофы, о том, что, оказывается, зерна нет в госрезервах. Так, ребята, что вы до этого делали?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


210
Источник
Похожие новости
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
15 марта 2022, 02:45
Зачем России добровольцы с Ближнего Востока: Эксперт определил их роль в спецоперации на Украине
15 марта 2022, 06:50
"Потерь нет": Кадыров рассказал о скором очищении Мариуполя от нацистов "Азова"*
15 марта 2022, 05:05
ВСУ – сплошной нацбатальон: Леонков указал на противоречие в поведении Зеленского
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2022, 09:10
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
15 марта 2022, 09:10
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО гото...
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
15 марта 2022, 02:45
Зачем России добровольцы с Ближнего Востока: Эксперт определил их роль в спецоперации...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
10 марта 2022, 10:35
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
14 марта 2022, 02:50
Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.