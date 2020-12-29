На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы

На Украине бьют тревогу по поводу планов власти о возобновлении импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По мнению лидера независимого профсоюза горняков, нардепа Михаила Волынца, если эти планы будут реализованы, то без работы останутся тысячи энергетиков и шахтёров, что в свою очередь является угрозой для жизни целых угольных регионов.«Под угрозой устойчивой работы оказываются не только украинские угольщики и энергетики. Как показал прошлогодний опыт, это прямая угроза для жизни целых угольных регионов и их многотысячного населения», — поясняет Волынец.Об также заявил, что поднял эту тему на фоне существенно «активизировавшихся к концу 2020 года российских энергетических лобби», что, по его информации, было замечено на разных уровнях госвласти.Нардеп пугает украинцев результатами деятельности «напёрсточников», управляющих страной.«Иногда кажется, что среди менеджеров этой страны сплошные напёрсточники, потому что из-за тех сделок, что они успевают накрутить, спать украинцам надо с широко открытыми глазами», — отмечает Волынец.По словам главы независимого профсоюза горняков, когда был открыт импорт российской электроэнергии в прошлом году осенью, на Украине последовал крупнейший за все годы «незалежности» энергетический кризис, последствия которого якобы всё ещё ощутимы.Украина возобновила закупки электроэнергию в России с октября 2019. В марте 2020 года был снова введён временный запрет на поставку, которому предшествовала критика импорта со стороны президента Украины Владимира Зеленского. С осени 2019 по весну 2020 Украина получила более 1 млрд кВт. ч, что оценили в сумму от 3 до 5 миллиардов гривен прямых убытков для украинской энергосистемы.В декабре этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ограничения на импорт были сняты.Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» при этом продала доступ к межгосударственным электросетям на весь следующий год для импорта из Белоруссии.