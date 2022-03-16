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На Украине будут сажать за правду о спецоперации: Зеленский подписал закон

16 марта 2022, 02:05  •  38 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за информацию о происходящем на Украине. За правду о спецоперации теперь будут сажать.
Пресс-служба комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщила о подписанном Владимиром Зеленским законе, который запрещает писать статьи, снимать сюжеты и производить другой контент, пропагандирующий действия "агрессора". Страной-агрессором на Украине называют Россию.
Если информационную продукцию создают общественные объединения или политические партии, то их деятельность будет запрещаться через суд.
Кроме того, нельзя говорить о происходящем как о внутреннем конфликте Украины. За правду о спецоперации по денацификации и демилитаризации в Незалежной будут сажать. Уголовная ответственность предусмотрена за отрицание "агрессии" России, за её оправдание или за признание её правомерности.

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