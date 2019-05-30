На Украине будут добиваться включения США в нормандский формат

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал в эфире NewsOne.

«Мы видим дальнейшее развитие ситуации, связанное с движением в сторону мира и прекращением огня в Донбассе. Это нормандский формат. Возможно, если получится, мы стремимся (и будем предлагать) формат расширить за счёт США», — сказал он.

Он также добавил, что во фракции рассматривают возможность расширить данный переговорный формат ещё и за счёт Великобритании.

Ранее французский МИД сообщил, что Париж и Берлин решительно выступают за урегулирование конфликта на востоке Украины в нормандском формате.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.